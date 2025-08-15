Nach Rot im Testspiel: Sperre von Torunarigha ausgesetzt

Die vorläufige Sperre des Verteidigers Jordan Torunarigha vom Hamburger SV nach dessen Roter Karte in einem internationalen Testspiel ist vorerst ausgesetzt worden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Der Bundesligist hatte zuvor eine Aussetzung der Sperre beantragt.

Torunarigha ist somit vorerst einsatzberechtigt für die Hamburger, die am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Oberligisten FK Pirmasens treffen. In einer späteren Entscheidung des DFB kann es aber noch zu einer Sperre kommen. Sommer-Neuzugang Torunarigha hatte sich die Rote Karte bei der 0:2-Niederlage gegen den RCD Mallorca eingehandelt.

(SID)/Beitragsbild: Imago