Nach Salah: Nächstes Liverpool-„Gesicht“ verkündet Abschied

Nach Mohamed Salah verliert der FC Liverpool ein weiteres Gesicht der vergangenen Jahre. Wie die Reds am Donnerstag mitteilten, verlässt Linksverteidiger Andrew Robertson den Klub. Der Schotte war wie Salah vor neun Jahren zur damaligen Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gekommen.

„Ich werde immer mit großartigen Erinnerungen an diesen Fußballverein zurückblicken, ich habe neun Jahre lang mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt und habe nicht viel zu bedauern“, sagte Robertson in einem Abschiedsvideo. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wohin es den 32-Jährigen zieht, steht noch nicht fest.

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Mit Liverpool gewann Robertson in der Saison 2018/19 die Champions League, in der darauffolgenden Spielzeit ließ er den ersehnten ersten Meistertitel nach 30 Jahren folgen. 2024/25 gewann der Publikumsliebling, der durch seine energische Art auf der linken Abwehrseite schnell die Herzen der Fans eroberte, erneut die Premier League. Insgesamt holte Robertson mit Liverpool neun Titel, darunter auch den FA Cup, den Ligapokal und die Klub-WM.

Robertson war 2017 von Hull City an die Mersey gewechselt. 373 Mal kam der schottische Nationalmannschaftskapitän bisher für den LFC zum Einsatz. Unter Teammanager Arne Slot gehörte Robertson in dieser Saison allerdings nur noch selten zum Stammpersonal.

(SID) / Artikelbild: Imago