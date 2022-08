Nach Salihamidzic-Verlängerung: Bayern-Boss Kahn äußert sich

via

Am späten Montagabend verkündete der FC Bayern München die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic bis 2026. Nun hat sich auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn zur Thematik geäußert – und ausschließlich positive Worte gefunden.

„Ich freue mich sehr, dass unser Aufsichtsrat den Vertrag mit Hasan Salihamidzic verlängert hat. Hasan leistet hervorragende Arbeit und geht unbeirrbar seinen Weg“, schreibt Kahn auf Twitter und blickt zugleich auf den gemeinsamen Weg, den die beiden beim Rekordmeister schon bestritten haben.

„Wir haben bereits als Spieler Seite an Seite mit dem FC Bayern viele große Erfolge gefeiert, das kann sich gerne so fortsetzen: Wir wollen den Club weiter gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft führen – und zu vielen Titeln.“

