Nach Sarajevo-Abschied: Prokop findet neuen Verein

Für Dominik Prokop geht es nach seinem kurzen Gastspiel in Bosnien-Herzegowina auf Zypern weiter.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler hat beim zyprischen Erstligisten Olympiakos Nikosia unterschrieben. Erst kurz zuvor war das Kapitel des ehemaligen Hartbergers bei Zeljeznicar Sarajevo nach nur einem halben Jahr wieder zu Ende gegangen.

Prokop war im vergangenen Winter vom TSV Hartberg nach Sarajevo gewechselt. Für den Tabellensechsten der abgelaufenen Saison absolvierte er insgesamt 15 Partien, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Ein weiteres Tor erzielte der Wiener im Pokal.

Nun folgt für Prokop die nächste Auslandsstation: In Nikosia soll der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler künftig für zusätzliche Kreativität im Mittelfeld sorgen.