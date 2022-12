Nach Schmid-Aus: Das sind die möglichen Trainerkandidaten bei der Austria

Seit Montagabend ist das Aus von Manfred Schmid bei der Wiener Austria beschlossene Sache. Nun stellt sich die Frage nach einem Nachfolger. Wer könnte Schmid in Wien Favoriten beerben?

Laut diversen Medienberichten gibt es bereits einige aussichtsreiche Kandidaten, die zum Trainingsstart im Jänner übernehmen könnten.

Ronald Brunmayr

Brunmayer bringt bereits ein wenig Austria-Vergangenheit mit: In den Saisonen 1996/96 und 1997/78 kickte der 47-Jährige in Favoriten. Aktuell ist Brunmayer Co-Trainer von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt. In Österreich trainierte er unter anderem bereits Blau-Weiß Linz und holte den Meistertitel in der Spielzeit 2020/21.

Robert Klauß

Aktueller Verein: Keiner

Der aktuell vereinslose Klauß war zuletzt in der 2. Deutschen Bundesliga beim 1. FC Nürnberg aktiv. Zuvor war der 37-Jährige als Co-Trainer von Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann bei RB Leipzig tätig. Klauß wird von der Agentur „ROOF“ beraten, die enge Verbindungen zur Austria hat.

Valerien Ismael

Aktueller Verein: Keiner

Nach nur 18 Pflichtspielen bei Besiktas Istanbul ist Valerien Ismael wieder frei auf dem Markt verfügbar. Mit Jürgen Werner gibt es eine gemeinsame Vergangenheit: Von Juli 2019 bis Juli 2020 war Ismael beim LASK tätig, damals war auch Werner noch bei den Linzern aktiv. Die beiden kennen sich also noch aus der gemeinsamen Zeit bei den Athletikern. Nach seinem Engagement beim LASK trainierte Ismael den FC Barnsley und West Bromwich Albion.

Stephan Helm

Aktueller Verein: SKN St.Pölten

Auch Helm hat eine Vergangenheit bei der Wiener Austria. Unter Thorsten Fink und Thomas Letsch war der 39-Jährige als Videoanalyst für die „Veilchen“ tätig. Aktuell ist er als Cheftrainer beim SKN St. Pölten tätig, mit dem er an der Spitze der ADMIRAL 2. Liga steht.

Emanuel Pogatetz

Aktueller Verein: SKN St.Pölten

Gemeinsam mit Cheftrainer Helm könnte auch Co-Trainer Pogatetz mit nach Wien Favoriten übersiedeln. Der 39-Jährige beendete seine Spielerkarriere in der Saison 2019/20 beim LASK, hat also schon eine gemeinsame Vergangenheit mit Jürgen Werner.

Sebastian Hoeneß

Aktueller Verein: Keiner

Der 40-Jährige Hoeneß hat bislang keine Vergangenheit im österreichischen Fußball. Dennoch soll er laut einigen Medienberichten auf der Liste von Jürgen Werner und Co. stehen. Der Neffe von Bayerns Uli Hoeneß war unter anderem in der Jugend von RB Leipzig und den Bayern tätig, zuletzt coachte er die Kampfmannschaft der TSG Hoffenheim. Seit Juni 2022 ist Hoeneß vereinslos.

Bilder: GEPA/Imago