Schwerer Sturz in Wengen: Kilde musste erneut operiert werden

Skistar Aleksander Aamodt Kilde musste nach seinem schweren Sturz in der Abfahrt von Wengen neuerlich operiert werden.

Für Donnerstagnachmittag stand in Innsbruck ein Eingriff in der Schulter an, in der zwei Bänder gerissen sind, gab der 31-Jährige am Donnerstag auf Instagram bekannt. Kilde war bereits in Bern am lädierten Unterschenkel operiert worden.

Kilde war am Samstag in der Zielkurve der Lauberhornabfahrt gestürzt und mit voller Wucht aus spitzem Winkel in das Sicherheitsnetz gekracht. Er zog sich dabei tiefe Schnittwunde am Unterschenkel und eine Schulterluxation zu. Die Saison ist für den Abfahrtsspezialisten damit zu Ende.

„Geht mir überraschend gut“

„Angesichts der Auswirkungen des Unfalls und der Tatsache, dass ich mit 120 km/h ins Netz gefahren bin, geht es mir überraschend gut“, gab Kilde nun bekannt. „Natürlich bin ich dankbar, dass es keinen Bruch gibt – aber ich habe mehrere Verletzungen erlitten, darunter eine ziemlich schwere Wunde in meiner Wade mit einigen Nervenschäden, die eine dringende Operation erforderten, und eine Schulterluxation“, berichtete Kilde und schrieb mit einem lachenden Smiley, dass er keine Fotos der Wunde zeige, weil er glaube, dass vielen schlecht werden würde.

Die für die Motorik notwendigen Nerven seien glücklicherweise intakt geblieben, sagte Kilde nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur NTB in einem Interview mit der Streaming-Plattform Viaplay. Diese Nervenschäden bräuchten aber einige Zeit, um zu verheilen.

„Das ist nur eine Hürde auf dem Weg … es ist eine der größeren Hürden, die ich je erlebt habe, aber im Moment geht es nur darum, einen Schritt nach dem anderen zu machen“, erklärte Kilde. Seine Freundin, US-Skistar Mikaela Shiffrin, schrieb unter sein Posting: „Deine Stärke ist mehr als beeindruckend…“.

