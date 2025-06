Nach Sieg gegen Onclin: Misolic kämpft um Wimbledon-Hauptbewerb

Filip Misolic fehlt nur noch ein Sieg zur Qualifikation für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Österreichs neue Nummer eins bezwang am Mittwoch in der zweiten Runde den Belgier Gauthier Onclin nach 83 Minuten 6:4,6:2. Der 23-jährige Steirer trifft im Kampf um den Hauptbewerb am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ) auf den Libanesen Benjamin Hassan, der zuletzt in der ersten Halle-Quali-Runde Sebastian Ofner in zwei knappen Sätzen unterlegen war.

Ofner hat sein Ticket für Wimbledon dank seines „protected ranking“-Status fix, Misolic könnte als zweiter Einzelspieler aus Österreich dazustoßen. Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren ebenso wie bei den Frauen Julia Grabher und Sinja Kraus jeweils in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert.

Misolic hatte bei 5:3 und eigenem Aufschlag einen Satzball vergeben, ehe er zum 4:5 ebenfalls zum zweiten Mal sein Service abgab. Break Nummer drei zum 6:4 bedeutete die 1:0-Satzführung. Im zweiten Satz ging es nur noch in eine Richtung, Misolic hatte mit Breaks zum 2:0 und 4:0 rasch die Weichen zum Sieg gestellt. Zwar kam Onclin noch auf 2:4 heran, dann blieb Misolic aber am Drücker und nutzte den ersten Matchball. In der ersten Runde war Misolic erst nach der Abwehr von drei Matchbällen weitergekommen.

Dritter Major-Hauptbewerb für Misolic steht auf dem Spiel

Der Steirer war 2022 und 2023 jeweils in der ersten Qualifikationsrunde für Wimbledon ausgeschieden und könnte sich erstmals für den Rasen-Klassiker qualifizieren. Es wäre nach Roland Garros im Vorjahr (Aus in zweiter Runde) und vergangenen Mai, als er nach einem Sieg u.a. über Denis Shapovalov (CAN) erst in der dritten Runde an Superstar Novak Djokovic gescheitert war, sein dritter Major-Hauptbewerb.

