Nach Skandalspiel: Ajax feuert Sportdirektor Mislintat

Es ist ein schwarzer Sonntag für Ajax Amsterdam. Nach dem von den eigenen Fans herbeigeführten Spielabbruch (0:3 gegen Feyenoord) und nachfolgenden Tumulten zog der Verein am späten Abend bei Sportdirektor Sven Mislintat die Reißleine.

Auf der klubeigenen Homepage verkündete der in der Krise steckende Spitzenverein aus den Niederlanden (fünf Punkte nach vier Spielen) die Trennung von Mislintat. In der Pressemitteilung wird als Grund für die Entscheidung „der Mangel an breiter Unterstützung innerhalb der Organisation“ angeführt.

Mislintat erst im Mai zu Ajax gewechselt

Mislintat war erst am 19. Mai offiziell zu Ajax Amsterdam gekommen. Die Vereinsführung betont, dass die Beendigung der Zusammenarbeit in keinem Zusammenhang mit der am vergangenen Mittwoch angekündigten Untersuchung durch einen Wirtschaftsprüfer steht.

Interims-CEO Jan van Halst: „Mehrere Versuche, die breite Unterstützung wiederherzustellen, haben nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Das führt zu Unruhe im und um den Verein, auch wegen der enttäuschenden Ergebnisse. Sven hat sich in den letzten Monaten sehr für Ajax eingesetzt, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Es ist nun im besten Interesse von Ajax, mit vereinten Kräften weiterzumachen und den Weg zurück zum sportlichen Erfolg zu finden.“

(skysport.de) / Bild: Imago