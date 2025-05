Nach Spielabbruch bei Rumänien vs. Kosovo: CAS bestätigt Urteil

Der Sportgerichtshof CAS hat das Urteil der Europäischen Fußball-Union UEFA zum Spielabbruch des Nations-League-Spiels zwischen Rumänien und dem Kosovo bestätigt.

Die Partie wurde mit 3:0 für die Gastgeber gewertet, nachdem das kosovarische Team abgetreten war. Den Einspruch des Kosovo gegen das Urteil wies der CAS ab, wie er am Montag in einer Mitteilung erklärte.

Die von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda trainierten Kosovaren waren bei der Partie im November 2024 in Bukarest in der Nachspielzeit beim Stand von 0:0 vom Feld gegangen. Das Team fühlte sich von rumänischen Fans provoziert, die auf den Tribünen „Serbia“-Rufe angestimmt hatten. Rumänien, das in der laufenden WM-Qualifikation nun u.a. gegen Österreich spielt, reichte das Remis zum Aufstieg in die Liga B. Der rumänische Verband muss für das Verhalten seiner Fans insgesamt 128.000 Euro Strafe zahlen.

