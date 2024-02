Nach starker EM-Leistung: ÖHB-Männer klettern in Europa-Rangliste

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat sich durch Rang acht bei der EM im Jänner in Deutschland in der Europa-Rangliste um sieben Positionen auf Platz 13 verbessert.

Für die im Frühjahr angesetzte Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM 2026 reicht es für die ÖHB-Truppe aber um einen Rang nicht für Topf 1, Mykola Bilyk und Co. führen so Topf zwei an.

Europameister Frankreich sowie die Ausrichter Dänemark, Schweden und Frankreich sind fix dabei. Vize-Europameister Dänemark führt das kontinentale Ranking vor Frankreich und den Schweden an. Österreichs europäische Gegner in der von 14. bis 17. März in Hannover stattfindenden Olympia-Qualifikation liegen mit Deutschland und Kroatien auf den Plätzen vier und neun.

Gegen die Kroaten geht es für die Österreicher am 14. März (20.15 Uhr), gegen Algerien am 16. März (17.00) und gegen die Deutschen am 17. März (14.10). Die Top zwei lösen das Paris-Ticket.

(APA)/Bild: GEPA