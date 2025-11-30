Nach Stöger-Aus: Rapid gastiert beim formstarken LASK

Der LASK geht mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den SK Rapid: Seit fünf Spielen sind die Linzer in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen. Kurz vor dem Duell sorgt allerdings der Gegner mit Änderungen im Trainerteam für Schlagzeilen!

Rapid zog zwei Tage vor dem Auswärtsspiel in Linz die Reißleine und trennte sich von Cheftrainer Peter Stöger sowie vom Assistenztrainer Thomas Sageder. Bis auf Weiteres, so hieß es am Freitag, übernimmt Stefan Kulovits das Kommando, der bereits Interimstrainer der Grün-Weißen war.

LASK vs. SK Rapid heute ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream dabei sein!

Rapid schwächelt

Rapid wird wohl mit schwer angeschlagenem Selbstvertrauen in Oberösterreich aufschlagen. In den vergangenen zwölf Pflichtspielen setzte es gleich acht Niederlagen. Am Freitag hieß es von Rapid-Sportchef Markus Katzer, dass die Entwicklung der letzten Wochen die Freistellungen von Stöger und Sageder notwendig machen würden.

Erst am Donnerstag hatte sich die Krise der Hütteldorfer verschärft: Die Grün-Weißen kassierten in der Conference League mit einem 1:4 bei Rakow Czestochowa die nächste Niederlage. Es war bereits die vierte im vierten Ligaphasenmatch. Aber nicht nur dieses Spiel verlief für Rapid enttäuschend. Auch in der Bundesliga gab es für die Wiener am vergangenen Wochenende einen Dämpfer: Vor heimischem Publikum im Allianz Stadion unterlagen sie dem bisherigen Tabellenschlusslicht GAK mit 1:2.

Kulovits soll Trendwende bringen

Stefan Kulovits war bereits im Frühjahr als Rapid-Interimstrainer im Einsatz. Acht Bundesligamatches wurden mit ihm auf der Trainerbank bestritten, die Qualifikation für die internationale Teilnahme erreicht. Zweimal ging es unter Kulovits gegen den LASK. Das erste Match verloren die Wiener mit 1:3, das zweite gewann man 3:0.

Rapid-Coach Kulovits im Juni nach dem Playoff-Rückspiel gegen den LASK:

Kühbauer bisher ungeschlagen

Deutlich erfolgreicher läuft es aktuell für den LASK. Seit der Rückkehr von Dietmar Kühbauer auf die Trainerbank der Linzer ist der Verein nicht zu stoppen. Die letzten fünf Bundesliga-Partien konnte der LASK für sich entscheiden. Eine solche Erfolgsserie unter einem einzigen Trainer gelang den Linzern zuletzt im Herbst 2019. Damals gewannen sie sieben Matches in Folge unter Valerian Ismael.

LASK zuletzt auch Rapid überlegen

Der LASK gewann das jüngste Duell mit Rapid – Kühbauers Debütspiel, in dem die Linzer im Oktober in Wien ein 2:0 holten.

Damit gingen drei der letzten vier Bundesliga-Begegnungen mit Rapid an die Linzer. Zuhause ist der LASK seit acht Spielen gegen Rapid ungeschlagen. Auch die persönliche Bilanz des Trainers fällt klar aus: Kühbauer entschied vier seiner vergangenen fünf Partien gegen Rapid für sich, vier davon noch als Coach des WAC.

Positive Entwicklung in laufender Saison

Der LASK hat einen schwachen Saisonstart hingelegt. Von den ersten acht Bundesliga-Matches verlor man sechs. Mit der Übernahme Kühbauers ging es dann bergauf. Die Linzer haben sich mittlerweile bis auf Rang vier vorgearbeitet. Zuletzt gewann der LASK mit 3:1 gegen Meister Sturm Graz. Der Treffer der Grazer war das einzige Gegentor, das der LASK seit Kühbauers Debüt kassiert hat.

Bilder: GEPA