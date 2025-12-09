Nach Stripfing-Aus: Vorsager verstärkt Young Violets

Die Wiener Austria verpflichtet mit Wilhelm Vorsager einen erfahrenen Mann für die Defensive – vorerst für die zweite Mannschaft.

Der 28-jährige Innenverteidiger, der auf 88 Bundesliga- und 69 Zweitliga-Einsätze zurückblickt, soll als zweiter Führungsspieler neben Philipp Hosiner die jungen Austria-Talente in ihrer Entwicklung begleiten.

Trotz Angeboten anderer Profiklubs entschied sich Vorsager für das „Projekt Young Violets“ und unterschrieb einen Vertrag bis 2028, inklusive Option auf ein weiteres Jahr, so heißt es auf der Website des FAK.

(Red.) / Bild: GEPA