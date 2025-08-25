Nach Sturm-Abgang: Teixeira heuert bei Liga-Konkurrent an

Neues Team, gleiche Liga: Nur wenige Tage nach seinem Abgang beim SK Sturm Graz findet Bryan Teixeira einen neuen Verein in der ADMIRAL Bundesliga – der Offensivmann heuert beim LASK an.

Erst vor drei Tagen wurde der Vertrag des Ex-Lustenau-Profis in Graz aufgelöst, nun sichern sich die Linzer die Dienste des 24-jährigen Profis. Teixeira unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison. Der siebenfache Nationalspieler aus Kap Verde verstärkt damit ab sofort den Linzer Kader.

„Mit Bryan bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren Offensivspieler, der uns auf mehreren Positionen eine zusätzliche Option bietet, darunter auch am Flügel. Er verfügt über hohe technische Qualitäten sowie eine gute Geschwindigkeit mit Ball“, freut sich ASK-Sportdirektor Dino Buric über den vielseitigen Neuzugang.

Für Teixeira ist der LASK die dritte Station in Österreich: Für Sturm traf er in 33 Profispielen nur einmal, für Lustenau davor hingegen gleich neunmal in 42 Matches.

VIDEO: Teixeira-Doppelpack 2022 für Lustenau gegen Rapid

(Red./LASK)

Beitragsbild: GEPA.