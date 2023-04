Nach Sturz: Pogacar in sechs Wochen wieder fit

Radstar Tadej Pogacar soll nach seinem schweren Sturz beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich in anderthalb Monaten wieder vollständig fit sein.

„Aufgrund der Art der Verletzung dauert es ungefähr sechs Wochen, bis er sich erholt hat“, sagte Adrian Rotunno, der medizinische Direktor des Teams UAE. In den kommenden Tagen kann der 24-jährige Slowene aber schon mit etwas Indoor-Training beginnen.

Der Tour-Sieger von 2021 und 2022 hatte sich am vergangenen Sonntag einen Kahnbeinbruch am linken Handgelenk zugezogen und war sofort in Genk operiert worden. Seine Teilnahme an der Tour de France (1. bis 23. Juli) sollte nicht in Gefahr sein.

(SID)

Artikelbild: Imago