Nach Tagger: Auch Potapova im Achtelfinale von Linz

Nach Lilli Tagger ist am Mittwoch mit Anastasia Potapova eine zweite Österreicherin ins Achtelfinale des mit 1,049 Millionen Euro dotierten WTA-500-Tennis-Turniers in Linz eingezogen. Die Neo-Österreicherin besiegte die Chinesin Zhang Shuai nach 1:42 Stunden 6:4,6:4. Nun trifft sie am Donnerstagabend (2. Match nach 18 Uhr) auf die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch. Die gebürtige Russin hat das Upper Austria Ladies 2023 schon einmal gewonnen.

13 Jahre hat es gedauert, ehe Tagger als erste Österreicherin den Linz-Bann für Rot-weiß-rot durchbrochen hat und für einen Einzelsieg gesorgt hat. Nun stehen zwei Österreicherinnen in der Runde der letzten 16 Spielerinnen. Tagger spielt am Donnerstag (nicht vor 16.00 Uhr) gegen die als Nummer drei gesetzte Russin Ljudmila Samsonova. Sollten Tagger und Potapova gewinnen, wäre eine Österreicherin fix im Halbfinale, denn sie würden in der Runde der letzten acht aufeinander treffen.

Erster „Heimsieg“ für Potapova

„Ich zittere immer noch. Es war eines der nervösesten Matches seit einer langen Zeit. Dankeschön, Leute. Ich bin froh, hier zu sein und für Österreich zu spielen“, erklärte Potapova noch auf dem Court. „Ich fühle mich hier wie zu Hause, auch schon als ich 2023 das erste Mal hierhergekommen bin.“ Bei der Pressekonferenz ließ sie durchklingen, dass ihr gerade ihr erster Auftritt als Österreicherin in Österreich sehr wichtig war. Denn, dass sie nun dank eines Liverankings von 85 fix im Hauptbewerb bei den French Open steht, war für sie nur eine angenehme Nebenerscheinung. „Für mich war es wichtiger, dass ich hier zum ersten Mal als Österreicherin gewinne und mein bestes Tennis für die Zuschauer zeige.“

Potapova gelang gleich im Auftaktgame ein Break, bei 4:3 wehrte sie die Ausgleichschance der Asiatin zum 4:4 ab. Beim Stand von 5:3 vergab die seit diesem Jahr für Rot-weiß-rot spielende Potapova nicht weniger als fünf Break- und damit Satzbälle, ehe sie den sechsten im nächsten Spiel zum 6:4 nutzte. Der zweite Durchgang war noch umkämpfter. Potapova egalisierte ein 0:2, musste dann bei 2:3 nicht weniger als vier Breakbälle abwehren und schaffte dann zum 4:3 das Break. Dies sollte am Ende reichen, sie nutzte den dritten Matchball zum Sieg.

Viertelfinale gegen Tagger möglich

Noch nicht gewusst hatte Potapova, dass es im Viertelfinale zum Duell mit Doppelpartnerin Tagger kommen könnte. „Ich schaue nie auf die Auslosung. Wenn das passiert, wäre das sehr schön, weil dann wäre garantiert eine Österreicherin im Semifinale. Ich wünsche Lilli viel Glück und hoffe, dass wir es beide schaffen.“ Potapova verriet auch ein interessantes Detail: Sie sei eigentlich Linkshänderin, doch damalige Trainer hätten sie auf rechts umgestellt. Darin sieht sie im Übrigen auch einen Grund für ihre starke Rückhand, weil „ich spiele die beidhändige Rückhand mehr mit der linken als der rechten Hand“.

(APA) / Bild: GEPA