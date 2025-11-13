Nach Trainerwechsel: WAC sagt Testspiel ab

Einen Tag nach dem Trainerwechsel beim WAC hat der Bundesligaklub ein Testspiel abgesagt. Das Spiel bei Regionalligist ATUS Velden findet nicht statt.

Das gaben die Vereine am Donnerstag bekannt. Das nächste Pflichtspiel bestreitet der Wolfsberger AC am 22. November beim SCR Altach (ab 16:30 Uhr live auf Sky – mit Sky Stream live dabei sein!). „Wir werden lieber trainieren, um zu sehen, wo die Mannschaft wirklich steht“, gab Neo-Cheftrainer Ismail Atalan Einblick über die Testspiel-Absage.

Bild: GEPA