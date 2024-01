Nach Trainingslager: Zwei Austria-Profis müssen sich MRT-Untersuchung unterziehen

Am morgigen Donnerstag tritt die Wiener Austria die Heimreise vom Trainingslager in Malta an. Zehn Tage schufftete die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer am Feinschliff für die Frühjahrssaison. Vor der Rückkehr nach Wien haben die Veilchen einige Verletzungen zu beklagen.

Matthias Braunöder verpasste nach einem Schlag auf das Sprunggelenk im ersten Spiel gegen Hradec Kralove fast alle Trainings in Malta. Der Mittelfeldspieler wird in Wien nun ein MRT machen.

Dominik Fitz fiel den Großteil des Trainingslagers krankheitsbedingt aus, auch James Holland fehlte zwischenzeitlich angeschlagen. Fisnik Asllani musste im letzten Match gegen Sigma Olmütz mit Schmerzen an der Fußsohle ausgewechselt werden, er wird sich genauso wie Braunöder in Wien einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Bild: GEPA