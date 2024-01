Nach Trainingssturz: Ex-Weltmeister Faivre muss unters Messer

Der französische Olympiadritte Mathieu Faivre fällt mit einem Schlüsselbeinbruch für längere Zeit aus.

Der Riesentorlauf-Weltmeister von 2021 zog sich beim Training in seiner Heimat einen Schlüsselbeinbruch zu, wie er auf sozialen Medien bekanntgab. Laut Angaben des französischen Verbandes sollte Faivre am (heutigen) Mittwoch in Lyon operiert werden. Dem 31-Jährigen ist in dieser Saison noch kein Spitzenplatz gelungen.

Bild: GEPA