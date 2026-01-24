Nach über zehn Monaten: Davies gibt Startelf-Comeback

Alphonso Davies gibt nach über zehn Monaten sein Startelf-Comeback beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Der Kanadier steht im Bundesliga-Heimspiel (15.30 Uhr live auf Sky – Mit Sky X die Deutsche Bundesliga live streamen) gegen den FC Augsburg in der Anfangsformation von Trainer Vincent Kompany.

Zuletzt hatte Davies, der nach einem Kreuzbandriss im Dezember sein Comeback gegeben hatte, am 15. März des vergangenen Jahres ein Spiel für die Münchner von Anfang an bestritten.

Insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum 2:0 in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise am vergangenen Mittwoch vier Änderungen an seiner Startelf vor. Davies und Hiroki Ito ersetzen Tom Bischof und Raphael Guerreiro, der wegen einer Zerrung in der linken Wade im Kader fehlt, in der Defensive, Leon Goretzka rückt für Joshua Kimmich in die Mannschaft. Zudem bekommt Kapitän Manuel Neuer eine Pause, Jonas Urbig steht zwischen den Pfosten.

Neben Guerreiro, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Sacha Boey und Dayot Upamecano steht auch Serge Gnabry den Bayern am Samstag nicht zur Verfügung. Der Nationalspieler fehlt wegen eines Magen-Darm-Infekts.

