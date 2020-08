Nach über zwei Jahren Leidenszeit! Szanto vor Comeback bei Rapid

via

Vor fast zweieinhalb Jahren, im März 2018, zog sich Rapid-Profi Tamas Szanto bei einer Kniebeuge in der Kraftkammer einen schweren Knorpelschaden zu.

Es folgte eine Operation am Knie, drei Monate später ein weiterer Eingriff. Als sich im Frühjahr 2019 bereits das Comeback andeutete, folgte der nächste Rückschlag.

Kurz vor der Rückkehr ins Team verspürte der heute 24-Jährige nach wie vor Schmerzen, der Traum vom Comeback platze. Nach einer dritten OP scheint einem Comeback nun nichts mehr im Wege zu stehen.

“Für viele bin ich ein Neuer”

Im Trainingslager von Rapid in Bad Tatzmannsdorf meldete sich Szanto nun zurück.

“Für viele bin ich ein Neuer, weil ich noch nie mit ihnen trainiert oder gespielt habe. Umgekehrt sind natürlich andere Gesichter auf dem Platz als bei meinem letzten Spiel”, sagte Szanto der “Krone”.

97 Pflichtspiele verpasste der talentierte Ungar seit seiner schweren Verletzung.

Szanto selbst brennt nach der langen Leidenszeit auf sein Comeback und möchte so schnell wie möglich sein Können unter Beweis stellen. “Schnell auf 100 Prozent kommen, dann zeigen, was ich kann”, so der Plan des Mittelfeldspielers.

Die Schmerzen seien zwar noch nicht völlig weg, “beim Spielen stört mich aber nichts”, sagte Szanto.

