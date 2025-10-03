Nach Unterschenkelbruch: ÖSV-Skifahrerin mit ersten Schwüngen
Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb ist acht Monate nach ihrem erneuten Unterschenkelbruch in der Garmisch-Abfahrt ins Skitraining zurückgekehrt.
„Comeback Nummer? Ich habe aufgehört zu zählen. Dankbar für jeden einzelnen Schwung“, schrieb die Abfahrtsvizeweltmeisterin von 2023 zu einem Instagram-Video, das sie beim freien Fahren zeigt. Die 29-Jährige hat bereits zahlreiche schwere Verletzungen und 23 Operationen hinter sich hat.
