Nach Verletzung: Spielt Arnautovic doch gegen Sturm?
Marko Arnautovic, ÖFB-Rekordteamspieler in Diensten von Roter Stern Belgrad, dürfte für das Europa-League-Duell am Donnerstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit Sky X!) bei Sturm Graz zumindest im Kader aufscheinen.
Wie der serbische Telegraf am Dienstag berichtete, habe der 36-Jährige nach seiner Ende November aufgetretenen Adduktorenverletzung von der medizinischen Abteilung des Clubs grünes Licht erhalten. Fraglich sei allerdings, wie viele Minuten Arnautovic am Platz stehen könne.
Aktuelle UEFA Europa League Videos
„Entwicklung total spannend“: Schopp stärkt Säumel den Rücken
HIGHLIGHTS | AS Roma – FC Midtjylland | 5. Spieltag
HIGHLIGHTS | Nottingham Forest – Malmö FF | 5. Spieltag
HIGHLIGHTS | Aston Villa – Young Boys Bern | 5. Spieltag
HIGHLIGHTS | Fenerbahce Istanbul – Ferencvaros Budapest | 5. Spieltag
Letsch frustriert: „Wir sprechen die Sachen an, aber es wird nicht besser“
„Tut weh“: Christensen über Sturm-Pleite verärgert
HIGHLIGHTS | Go Ahead Eagles – VfB Stuttgart | 5. Spieltag
Vertessen: „Wir kassieren zu viele Tore in der zweiten Hälfte“
Dallinga über Sieg gegen Salzburg: „Es war ein sehr offenes Spiel“
(APA)/Bild: Imago