Nach Vertragsauflösung mit Ried: Kragl zieht es nach Italien

via

via Sky Sport Austria

Wenige Tage nach seiner Vertragsauflösung bei Fußball-Bundesligist SV Ried hat Oliver Kragl einen neuen Verein gefunden: Den 32-jährigen Deutschen zieht es nach Italien, zum Drittligisten ACR Messina. Das gab der italienische Klub am Mittwoch bekannt.

Für Kragl ist es die bereits siebente Station in Italien. Bis Sommer 2022 kickte er bei US Avellino, ehe die Rückkehr nach Ried folgte, wo er bereits zwischen 2013 und 2016 spielte. Im Herbst absolvierte Kragl sechs Pflichtspiele für die SVR (1 Tor, 1 Assist).

In Italien kann der 32-Jährige bereits auf Einsätze in der Serie A zurückblicken. Für Frosinone und Crotone kam Kragl auf insgesamt 20 Partien in Italiens höchster Spielklasse.

Messina liegt in der Serie C -Girone C aktuell nur auf dem 20. und damit letzten Tabellenplatz.

Bild: GEPA