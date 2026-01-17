Nach Vienna-Abgang: Djuricin wechselt zum Tabellenführer

Am Montag verkündigte die Vienna die Vertragsauflösung, am Samstag Vormittag hat Marco Djuricin bereits einen neuen Verein!

Der 33-jährige Stürmer wechselt ligaintern zum Tabellenführer SKN St. Pölten. Das geben die Niederösterreicher am Samstag bekannt. Djuricin kam im Sommer 2025 vom SV Stripfing zur Vienna und absolvierte in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele im blau-gelben Trikot. Dabei gelangen dem Angreifer zwei Treffer. Djuricin hatte in seiner Karriere bereits zahlreiche Station in Österreich und im Ausland. Die meisten Partien absolvierte er für die Wiener Austria (53 Spiele/19 Tore). Weiters lief er unter anderem für Hertha BSC, Red Bull Salzburg, FC Brentford, Karlsruher SC, Ferencvaros Budapest, Sturm Graz und Grasshopper Club Zürich auf.

„Zum einen freue ich mich natürlich hier bei SKN zu sein. Zum anderen habe ich noch einiges vor. Ich möchte nämlich unbedingt noch einmal in der Bundesliga spielen – dafür werde ich alles geben“, so Djuricin, nachdem er am Freitag seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hat.

Eine Ansage, die Trainer Cem Sekerlioglu freut: „Ich kenne Marco schon lange. Er wird uns sicherlich weiterhelfen, ist eine absolute Verstärkung. Auf dem Platz, aber auch für unsere Youngster in der Kabine.“ In der Djuricin übrigens einige bekannte Gesichter sehen wird: Mit Dirk Carlson etwa hat er schon bei den Grasshoppers in Zürich und beim SC Karlsruhe zusammen gespielt. Winfried Amoah kennt er aus seiner Zeit bei Sturm Graz. Und in Stripfing kreuzten sich seine Wege mit Timo Altersberger und Marco Hausjell. „Und auch sonst kenne ich natürlich einige – gegen Stefan Thesker oder Christopher Knett habe ich schon gespielt“, schmunzelt er.

(Red./SKN St. Pölten) / Bild: GEPA