Nach Wetter-Chaos: Das sind die Nachtragstermine der 2. Liga

Das witterungsbedingt abgesagte Niederösterreich-Duell zwischen dem SKN St. Pölten und dem FC Admira in der 2. Fußball-Liga wird am 1. Oktober nachgetragen.

An diesem Tag wurden auch die Begegnungen zwischen dem SV Horn und der Vienna sowie SK Rapid II gegen SKU Amstetten (jeweils 20.30 Uhr) neu angesetzt. Erst am 29. Oktober (18.30 Uhr) muss der FC Liefering beim FAC antreten. All das sind Spiele der 6. Runde.

(APA) / Bild: GEPA