Nach WM-Aus: Ex-Ronaldo-Coach soll Portugal-Teamchef werden

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Trainer Roberto Martinez offenbar eine Einigung mit Wunsch-Nachfolger Jorge Jesus erzielt.

Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP und berief sich auf eine nahestehende Quelle. Am Freitag soll der Portugiese auf einer Pressekonferenz in Lissabon vorgestellt werden.

Demnach erhält der 71-Jährige einen Vertrag über vier Jahre, der bis zur nächsten Weltmeisterschaft läuft. 2030 ist Portugal Gastgeber neben Marokko und Spanien. Bis zum vergangen Mai war Jesus, der vor allem in seiner Heimat auf eine umfangreiche Trainerkarriere zurückblicken kann, noch beim saudischen Verein Al-Nassr als Coach aktiv. Dort trainierte er Portugals Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo.

Ronaldo-Zukunft in Portugal weiterhin offen

Ob es aber zum Wiedersehen mit dem portugiesischen Rekordnationalspieler kommt, ist unklar. Seine Zukunft in der Landesauswahl ließ der 41-Jährige noch offen – lediglich eine weitere WM hat er bereits ausgeschlossen.

Bei seinem insgesamt sechsten WM-Turnier schied Ronaldo diesmal im Achtelfinale gegen Europameister Spanien aus, im Anschluss verkündete Trainer Martinez seinen Rücktritt. Ohnehin wäre für den Spanier nach der WM Schluss gewesen.