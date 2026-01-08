Nach WM-Märchen: Trainer-Ikone Wenger lobt ÖFB-U17-Quartett

Trainer-Ikone Arsène Wenger hat sich positiv über mehrere Spieler aus dem österreichischen U17-Nationalteam geäußert.

Der frühere Arsenal-Coach und heutige FIFA-Direktor für Entwicklung nannte gleich vier ÖFB-Talente unter seinen Favoriten der U17-Weltmeisterschaft.

Wenger bei U17-WM mehrmals Zuseher

Wenger wurde vom Social-Media-Account „Rising Ballers“ nach Spielern gefragt, die ihm beim Turnier besonders aufgefallen waren. In seiner Antwort hob der 75-Jährige unter anderem den österreichischen Spielmacher Vasilije Markovic von Austria Wien sowie den Salzburger Dominik Dobis hervor. Dobis hatte das Turnier, bei dem die ÖFB-Junioren bis ins Finale vorstießen, mit einem Kreuzbandriss verletzungsbedingt beenden müssen.

Ebenfalls Erwähnung fanden der Salzburger Johannes Moser, der sich bei der U17-Weltmeisterschaft die Torjägerkrone sicherte, sowie Ifeanyi Ndukwe. Der Verteidiger wird im Sommer von Austria Wien zum FC Liverpool wechseln.

Neben den vier Österreichern nannte Wenger auch internationale Talente. Zu seinen Favoriten zählten außerdem die Italiener Andrea Luongo und Samuele Inacio sowie der Argentinier Santiago Espindola.

