Nach WM-Vorrunden-Aus überwiegt bei Österreich der Stolz

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat sich erhobenen Hauptes aus der Schweiz verabschiedet. Nach dem besten Start der Geschichte bei einer A-WM und souverän erreichtem Klassenerhalt gab es für das ausgedünnte ÖEHV-Team gegen die Top-Nationen nichts zu holen. „Das Viertelfinale wäre das i-Tüpfelchen gewesen, aber wir müssen realistisch sein. Jeder kann stolz sein, da dabei gewesen zu sein“, sagte Clemens Unterweger nach dem 1:4 gegen die USA am Dienstag.

Gerade weil die Vorzeichen vor Turnierbeginn alles andere als günstig gestanden hatten, werteten die Österreicher die WM im Nachbarland als Erfolg. Ein halbes Dutzend Topspieler hatte seine Teilnahme abgesagt. „Mit all den Ausfällen, vor allem auf der Center-Position, musste man schon fürchten, dass wir echte Probleme um den Klassenerhalt bekommen könnten. Dass sich die Mannschaft so entwickelt hat während der Vorbereitung, sich so reingekniet hat vom Kämpferischen her, das muss man sehr hoch werten“, lobte Roger Bader. Der verpassten Viertelfinalchance nun länger nachzutrauern, wäre in der Lesart des Langzeitteamchefs deshalb „Jammern auf hohem Niveau“.

Respekt erarbeitet

Nach Jahren als Fahrstuhlmannschaft zwischen den Klassen, hat sich das ÖEHV-Team im Feld der A-WM etabliert. Seit man 2022 als „Nachrücker“ vom WM-Ausschluss von Russland und Belarus profitierte, ist man nicht mehr abgestiegen. Die ersten Aufgaben Großbritannien und Ungarn wurden souverän erledigt, zudem wurde der nunmehrige Viertelfinalist Lettland bezwungen.

Gegen die Topnationen, vor allem die Schweiz (0:9) und Finnland, wurde jedoch ein Klasseunterschied deutlich. Deutschland und die USA kamen rechtzeitig in Schuss. „Natürlich fehlt zu den Topnationen nach wie vor viel, aber wir können schon behaupten, dass wir uns in den letzten Jahren stetig verbessert haben“, meinte KAC-Verteidiger Unterweger. „Wir haben uns reingebissen und uns auch von den größeren Nationen Respekt verdient.“

In Zürich wurden „Sympathien geweckt“

Im Nachbarland war Österreich, das am Ende auch physisch „am Anschlag“ (Bader) war, die Unterstützung gewiss. Durchschnittlich 8.500 Zuschauer fanden sich bei den sieben Österreich-Spielen in der hochmodernen Zürcher Halle ein. „Auch die Schweizer sind hinter unserem Team gestanden, weil die Mannschaft durch ihren Kampfgeist und ihre Leidenschaft viel Sympathien geweckt hat“, sagte der Eidgenosse Bader.

Die Kür in Form der neuerlichen Viertelfinalteilnahme, wie sie im Vorjahr zum ersten Mal nach 31 Jahren gelungen war, blieb dieses Mal aus. Im ÖEHV-Team strich man die Positiva heraus. „Keiner hat uns drei Siege zugetraut. Wir hatten ein junges Team, einige Debütanten, die sich in die Auslage gespielt haben“, betonte Unterweger. Tim Harnisch von ICE-Meister Graz99ers war einer der Gewinner. „Ich bin stolz, ein Part dieser Mannschaft gewesen zu sein. Wir haben Österreich wirklich gut vertreten, wir haben alles gegeben.“ Laut ORF-Experte Peter Znenahlik hat diese Auswahl fast das Maximum beim Turnier herausgeholt. „Die jungen Burschen haben sich eingeschworen und alle einen Topjob gemacht“, sagte Znenahlik. Die nächste WM findet 2027 in Deutschland (Düsseldorf/Mannheim) statt.

(APA)

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