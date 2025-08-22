Nach zähen Verhandlungen: Rossi bleibt in Minnesota

Der österreichische Eishockeyspieler Marco Rossi steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei den Minnesota Wild. Wie der angesehene Wild-Insider Michael Russo von „The Athletic“ berichtet, haben sich der 23-jährige Center und die NHL-Franchise auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt.

Demnach erhält Rossi ein Durchschnittsgehalt von fünf Millionen US-Dollar pro Saison. Die finanziellen Details des Deals sehen vor, dass der Vorarlberger in der kommenden Spielzeit vier Millionen US-Dollar, in der Saison 2026/27 fünf Millionen und im Jahr 2027/28 sechs Millionen US-Dollar verdienen soll. Die Vereinbarung bindet den ÖEHV-Crack bis 2028 an die Wild. Zuletzt stockten die Verhandlungen zwischen Minnesota und Rossis Beratern, nun dürfte sich die Zukunft des Österreichers geklärt haben.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Nach Ablauf des Vertrags wird Rossi erneut als Restricted Free Agent (RFA) klassifiziert, was bedeutet, dass Minnesota ihm ein „Qualifying Offer“ von sechs Millionen US-Dollar unterbreiten müsste, um seine Rechte zu behalten. Erst ab 2029 könnte Rossi dann als Unrestricted Free Agent die freie Wahl eines neuen Teams treffen.

(Red.)/Bild: Imago