Nach zähen Verhandlungen: Rossi bleibt in Minnesota
Der österreichische Eishockeyspieler Marco Rossi steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei den Minnesota Wild. Wie der angesehene Wild-Insider Michael Russo von „The Athletic“ berichtet, haben sich der 23-jährige Center und die NHL-Franchise auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt.
Demnach erhält Rossi ein Durchschnittsgehalt von fünf Millionen US-Dollar pro Saison. Die finanziellen Details des Deals sehen vor, dass der Vorarlberger in der kommenden Spielzeit vier Millionen US-Dollar, in der Saison 2026/27 fünf Millionen und im Jahr 2027/28 sechs Millionen US-Dollar verdienen soll. Die Vereinbarung bindet den ÖEHV-Crack bis 2028 an die Wild. Zuletzt stockten die Verhandlungen zwischen Minnesota und Rossis Beratern, nun dürfte sich die Zukunft des Österreichers geklärt haben.
Nach Ablauf des Vertrags wird Rossi erneut als Restricted Free Agent (RFA) klassifiziert, was bedeutet, dass Minnesota ihm ein „Qualifying Offer“ von sechs Millionen US-Dollar unterbreiten müsste, um seine Rechte zu behalten. Erst ab 2029 könnte Rossi dann als Unrestricted Free Agent die freie Wahl eines neuen Teams treffen.
(Red.)/Bild: Imago