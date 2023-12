Nach Zusammenbruch: Luton-Kapitän Lockyer darf Spital verlassen

Der Kapitän von Luton Town, Tom Lockyer, ist am Mittwoch nach einer erlittenen Herzattacke aus dem Spital entlassen worden.

Der Zwischenfall hatte sich am vergangenen Samstag in der 59. Minute beim Stand von 1:1 in der abgebrochenen Partie zwischen Bournemouth und Luton Town ereignet. Die Partie wird neu ausgetragen.

Der Club teilte am Donnerstag mit, dass Lockyer ein Defibrillator (ICD) eingesetzt worden sei, um eine Wiederholung des Vorfalls zu verhindern.

(APA)/Bild: Imago