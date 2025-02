Nachträgliche Sperre? Bundesliga prüft obszöne Hedl-Geste

Der SK Rapid liegt nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die Wiener Austria und dem verpatzten Frühjahrsstart bereits neun Punkte hinter dem Stadtrivalen und muss möglicherweise die nächste Hiobsbotschaft verkraften. Der Hütteldorfer Torhüter Niklas Hedl hat sich laut einem Bericht des „Kurier“ nach dem Schlusspfiff zu einer obszönen Geste in Richtung der Heimfans hinreißen lassen und könnte nachträglich gesperrt werden.

Nach den heftigen Ausschreitungen beim letzten Aufeinandertreffen in Hütteldorf fand das Stadtduell diesmal unter besonderen Bedingungen statt: Es war das erste von vier Spielen, bei denen keine Auswärtsfans zugelassen waren. Auf den Rängen äußerten die Zuschauer ihren Unmut, und auch die Spieler zeigten sich wenig begeistert.

Keine Auswärtsfans beim Derby – Grgic: „Finde ich nicht gut“

Während das Derby selbst ohne größere Zwischenfälle verlief, sorgte Niklas Hedl für Aufsehen. Einem Bericht des „Kurier“ zufolge soll der Torhüter von Rapid Wien nach dem Schlusspfiff eine obszöne Geste in Richtung des Austria-Fanblocks gemacht haben. Der 23-Jährige hütete in der zweiten Halbzeit das Tor vor der Osttribüne.

Bundesliga prüft möglichen Verstoß

Die Bundesliga untersucht den Vorfall derzeit anhand von Bildmaterial und will am Dienstag entscheiden, ob ein Verfahren gegen Hedl eröffnet wird, so die Aussage gegenüber dem „Kurier“.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im April 2024, als Hartbergs Donis Avdijaj nach einem Platzverweis und Provokationen durch Rapid-Fans mit einer obszönen Geste reagierte. Ursprünglich wurde er für zwei Spiele (davon eines bedingt) gesperrt, doch nach einem Protest reduzierte sich die Strafe auf ein Spiel auf Bewährung.

Für Hedl könnte die Situation heikler sein, da er bereits seit einem Jahr auf Bewährung spielt. Nach einem Vorfall im Vorjahr erhielt er zunächst eine dreispielige Sperre, die nach erfolgreichem Protest in eine bedingte Strafe umgewandelt wurde und weiterhin gültig ist. Ob dieser Umstand das endgültige Urteil beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass der ÖFB-Teamtorhüter möglicherweise noch vor Rapids Auswärtsspiel beim LASK am Sonntag Konsequenzen zu erwarten hat.

HIGHLIGHTS | FK Austria Wien – SK Rapid | 18. Runde

(Red.)/Beitragsbild: GEPA