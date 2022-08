Nachtragstermin von Rapid gegen Hartberg steht fest

via

via Sky Sport Austria

Das verschobene Spiel der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Rapid Wien und dem TSV Hartberg wird am 26.10.2022 um 16:00 Uhr nachgetragen. Damit findet das Match am Nationalfeiertag in Wien-Hütteldorf statt. Sky Sport Austria überträgt das Spiel live & exklusiv!



Außerdem hat die Bundesliga nach den internationalen Auslosungen die Runden 8 bis 16 terminiert und damit alle Spiele bis zur Winterpause festgelegt. Alle Partien der österreichischen Bundesliga seht ihr live und exklusiv auf Sky.

(Red.)

Bild: GEPA