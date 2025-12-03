Nachtragsspiel: Die Aufstellungen von Sturm Graz und WSG Tirol
Bevor am Wochenende die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga startet, empfängt Meister Sturm Graz heute im Nachtragsspiel der 4. Runde die WSG Tirol im eigenen Stadion.
So starten die Teams in die Partie:
Sturm Graz – WSG Tirol (ab 20 Uhr Sky Sport Austria 1)
