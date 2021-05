via

Das nach einem Platz-Sturm der Fans von Manchester United verschobene Premier-League-Spiel wird am Donnerstag, den 13. Mai um 21.15 Uhr MESZ nachgeholt.

Die Partie des englischen Fußball-Rekordmeisters gegen Liverpool war am vergangenen Sonntag geplant gewesen, konnte jedoch nicht stattfinden, weil United-Fans den Rasen im Stadion Old Trafford in Beschlag nahmen, um gegen die US-amerikanischen Inhaber des Clubs zu protestieren.

