Nackengriff gegen Linienrichterin: Guardiola nimmt Agüero in Schutz

Stürmerstar Sergio Agüero feiert beim 1:0-Sieg von Manchester City gegen den FC Arsenal sein Comeback nach wochenlanger Pause. Eine Szene sorgt für Aufregung auf der Insel.

Kurz vor der Pause zeigte sich der Argentinier mit einer Einwurf-Entscheidung nicht einverstanden. Er redete auf die Linienrichterin Sian Massey-Ellis ein und griff ihr dann mit seiner Hand in den Nacken. Eine Szene, die für den 32-Jährige folgenlos blieb, aber für Diskussionen in England sorgte.

Pep Guardiola versuchte im Anschluss an die Partie zu beschwichtigen: “Kommt schon, Leute. Sergio ist der netteste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Sucht nach Problemen in anderen Situationen, nicht in dieser.”

Bild: Getty