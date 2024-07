Nadals Medaillentraum lebt: Viertelfinale mit Alcaraz

Die Superstars jagen weiter unbeirrt Gold – und das Publikum in Paris feiert sie dafür: Sandplatzkönig Rafael Nadal und Thronfolger Carlos Alcaraz spielen bei den Olympischen Spielen nach einer großen Willensleistung weiter um den Titel. Das Super-Doppel „NadAlcaraz“ zog bei „König Rafas“ wohl letzten Hurra in Paris nach einem Sieg über die Niederländer Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof ins Viertelfinale ein. Nach 2:22 Stunden bejubelten 10.056 euphorisierte Zuschauer einen 6:4, 6:7 (2:7), 10:2-Sieg des spanischen Traumpaares.

Für Nadal, der in seinem „Wohnzimmer“ Paris 14 Mal die French Open gewann, ist das Doppel die letzte Chance auf Gold bei seinen wohl letzten Olympischen Spielen. Am Vortag hatte ihn Dauerrivale Novak Djokovic mit 1:6, 4:6 aus dem Einzel-Wettbewerb geworfen. Wimbledon- und French-Open-Sieger Alcaraz hatte hingegen keine 24 Stunden zuvor Griekspoor in zwei Sätzen bezwungen und träumt noch vom doppelten Olympiasieg.

Schon bei ihrem Einmarsch wurden die beiden Weltklassespieler mit Standing Ovations bedacht, Jungstar Alcaraz (21) grinste den ohrenbetäubend laut jubelnden Zuschauern begeistert entgegen, während Altmeister Nadal (38) konzentriert auf seinem Stuhl saß. Nach ihrem Sieg winkten sie lächelnd und entspannt auf die Tribünen, schrieben Autogramme auf Tennisbälle und schossen diese in Richtung tanzender spanischer Fans.

Viertelfinalgegner: Rajeev Ram/Austin Krajicek

Bis Mitte des ersten Satzes dauerte es, bis die Spanier das umjubelte erste Break zum 4:3 schafften, ab diesem Zeitpunkt zeigten Nadal/Alcaraz ihre individuelle Klasse und brachten das Break zum Satzgewinn ins Ziel. Im zweiten Durchgang begegneten sich die beiden Teams, unter denen nur Koolhof ein ausgewiesener Doppel-Experte ist, lange auf Augenhöhe, ehe das Duo „NadAlcaraz“ kurz schwächelte. Dafür dominierten die beiden Spanier den Match-Tiebreak.

Nadal und Alcaraz treffen in der Runde der letzten Acht auf das US-amerikanische Duo Rajeev Ram/Austin Krajicek.

