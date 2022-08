Nächste Etappe für ÖBV-Männer auf langem Weg zur EM

Für Österreichs Basketball-Männer beginnt am Donnerstag (19.30 Uhr) die nächste Etappe auf einem langen Weg, der letztlich zur Europameisterschaft 2025 führen soll. Die zweite Runde der Vorqualifikation startet in Freiburg gegen die Schweiz, am Sonntag (17.00 Uhr) folgt das Duell mit Polen, das ebenso Teilnehmer an der kontinentalen Endrunde 2022 (1. bis 18. September) ist wie Kroatien, der dritte Gegner in der Gruppe E.

Christopher O’Shea (41) steht vor seinem Debüt als Cheftrainer der ÖBV-Auswahl. Er tritt in die Fußstapfen von Raoul Korner, der von seinem neuen Club Hamburg Towers nicht freigestellt wird. Die Aufgabe könnte leichter sein, erreichen doch nur die Sieger der drei Vierergruppen und Zypern als Co-Ausrichter der EuroBasket 2025 die „echte“ EM-Qualifikation. Alle anderen Teams müssen in eine dritte Vorquali-Runde.

Jakob Pöltl steht Österreich nicht zur Verfügung. Der Center, der zu Beginn des Sommers gegen Irland und Zypern nach vier Jahren Pause wieder mit von der Partie gewesen ist, bereitet sich bereits in den USA auf seine siebente NBA-Saison vor. Auch Spielmacher Bogic Vujosevic muss passen. Dafür ist Kapitän Thomas Klepeisz am Sonntag zur Mannschaft gestoßen.

Mit der Schweiz hat Österreich aus der ersten Runde der Vorqualifikation noch eine Rechnung offen. Ende Februar setzte es ebenfalls in Freiburg ein 61:80. Die weiteren Spiele in der Gruppe E steigen im November (gegen Kroatien und die Schweiz) und im Februar 2023 (in Polen und Kroatien).

