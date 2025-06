Nächste Gewitterunterbrechung bei der Klub-WM

Das Klub-WM-Spiel zwischen Palmeiras und Al Ahly ist am Sonntag in East Rutherford (New Jersey) wegen einer Gewitterwarnung beim Stand von 2:0 für die Brasilianer nach einer guten Stunde Spielzeit unterbrochen worden.

Die Besucher wurden gebeten die Innenräume des Stadions aufzusuchen. Die Spieler sollen sich in die Stadionkatakomben zurückziehen, hieß es per Schiedsrichterdurchsage und Anzeigetafel. Die Fortsetzung der Partie war vorerst um etwa 20.15 Uhr MESZ geplant.

Es ist die zweite Gewitterunterbrechung binnen kurzer Zeit bei der Klub-WM. Bereits beim Spiel der Salzburger gegen Pachuca in der Nacht auf Donnerstag musste die Partie in Cincinatti für über 90 Minuten unterbrochen werden.

