Unwetter: WM-Duell Pachuca gegen Salzburg unterbrochen

Das Klub-WM-Duell zwischen Pachuca und Red Bull Salzburg musste aufgrund eines Unwetters in Cincinnati (Ohio) unterbrochen werden.

In der 54. Minute bat der Schiedsrichter die beiden Mannschaften in die Kabinen, auch die Zuschauer flüchteten ins Innere des Stadions. Das Spiel soll nach aktuellem Stand nach einer Pause von einer Stunde plus zehn Minuten Aufwärmen wieder angepfiffen wieder angepfiffen werden.

Der Spielstand bei der Spielunterbrechung war 1:0 für Salzburg, den Treffer erzielte Offensivstar Oscar Gloukh in der 42. Spielminute.

Bild: Imago