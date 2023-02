Nächste Ibra-Generation: Zlatan stürmt bei Milan mit seinem Sohn

via

via Sky Sport Austria

Zlatan Ibrahimovic arbeitet beim AC Milan nach seiner schweren Verletzung weiterhin an seinem Comeback. Den nächsten Schritt zu diesem Ziel nahm der mittlerweile 41-Jährige nun in einem Trainingsspiel – und stürmte dabei gemeinsam mit seinem Sohn.

Am vergangenen Wochenende war es erstmals wieder soweit. Zlatan Ibrahimovic war nach einer Kreuzband- und Meniskus-Operation seit Juni 2022 ausgefallen und stand beim 1:0-Sieg gegen den AC Turin erstmals in dieser Saison im Kader, Trainer Stefano Pioli verzichtete allerdings noch auf eine Einwechslung des Publikumslieblings.

Ibrahimovic wechselt die Seiten

Am Dienstag fehlte der extrovertierte Angreifer im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Tottenham (1:0) dann allerdings wieder im Aufgebot, weil Trainer Stefano Pioli auf nur wirklich einsatzbereite Spieler setzen wollte. Um weiter an seinem Fitnesszustand zu arbeiten, trainierte Ibrahimovic deshalb tags darauf zusammen mit den Reservisten und Spielern wie Charles de Ketelaere oder Ante Rebic, die gegen die Spurs nur wenige Spielminuten erhielten.

Beim Abschlussspiel gegen die eigene U18-Mannschaft wechselte Ibrahimovic dann aber die Seiten und spielte bei den Nachwuchskickern im Sturm – zusammen mit seinem Sohn Maximilian, der auf dem rechten Flügel eingesetzt wurde. Später postete Zlatan stolz ein Video mit den Highlights auf seinen Social-Media-Kanälen – versehen mit den drei Buchstaben „DNA“.

Der 16-jährige Maximilian spielt seit vergangenem Sommer bei den Lombarden, auch sein ein Jahr jüngerer Bruder Vincent ist in der Milan-Jugend aktiv.

(skysport.de) / Bild: Imago