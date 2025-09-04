Nächste Machtdemonstration! Sinner im Eiltempo ins Halbfinale

Nächste Machtdemonstration durch Jannik Sinner: Der Titelverteidiger hat bei den US Open das erste rein italienische Viertelfinale der Grand-Slam-Geschichte im Eiltempo für sich entschieden.

Der Weltranglistenerste setzte sich mit 6:1, 6:4 und 6:2 gegen Lorenzo Musetti durch und konnte mit Blick auf das Halbfinale am Freitag gegen Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 25) Kraft sparen.

„Es war eine starke, wirklich solide Leistung von mir“, sagte Sinner: „Einige Italiener in der Heimat haben heute sicherlich nicht geschlafen.“ Nach nur 1:59 Stunden verwandelte der Südtiroler gegen Musetti, immerhin die Nummer zehn der Welt, seinen ersten Matchball – es war Sinners 16. Sieg im 16. Match gegen einen Landsmann auf der ATP-Tour, gegen Musetti führt er nun mit 3:0.

