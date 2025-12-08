Nächste Niederlage: Chiefs bangen um Playoffs

Die Kansas City Chiefs müssen in der NFL nach der nächsten Niederlage mehr denn je um ihre Teilnahme an den Playoffs bangen. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor gegen die Houston Texans mit 10:20 und steht nach 13 Spielen damit bei einer 6:7-Bilanz. Erstmals seit 2015 werden die Chiefs nicht ihre Division gewinnen.

In der AFC West liegt Kansas City aktuell nur auf dem dritten Rang hinter den Denver Broncos und den Los Angeles Chargers, gegen beide muss der Dominator der vergangenen Jahre an den verbliebenen vier Spieltagen noch antreten. Der erneute Division-Titel ist dabei schon nicht mehr möglich: Denver verbesserte dank seines zehnten Sieges in Folge beim 24:17 bei den Las Vegas Raiders seine Bilanz auf 11:2.

„Zehn Siege in Folge sind eine lange Serie“, sagte Broncos-Quarterback Bo Nix, der gegen die Raiders einmal mehr mit 212 geworfenen Yards und einem erlaufenen Touchdown überzeugte: „Man muss diese Gelegenheit zu schätzen wissen und dankbar für die Siege sein, egal wie sie zustande kommen. Aber gleichzeitig versuchen wir immer, uns zu verbessern.“

Mahomes wirft drei Interceptions

Das müssen auch die Chiefs versuchen. Die aktuelle Bilanz ist die schlechteste nach 13 Spielen seit 2012. Gegen die Texans fand auch Mahomes nicht zu seinem Spiel, der Starspieler sorgte für keinen Touchdown und warf gleich drei Interceptions. Nächster Gegner für Kansas City sind am kommenden Wochenende die Chargers.

In der NFC North kam es derweil zu einem Führungswechsel. Die Green Bay Packers besiegten die Chicago Bears im direkten Duell mit 28:21 und zogen am Rivalen vorbei. Für die Bears war es die erste Niederlage nach fünf Siegen in Serie.

