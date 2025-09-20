Nächste Niederlage: Hertha hinkt Ansprüchen hinterher

Aufstiegsaspirant Hertha BSC kommt in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht in Schwung.

Eine Woche nach dem klaren Erfolg bei Hannover 96 kassierte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beim 0:2 (0:1) gegen den SC Paderborn den nächsten Rückschlag. Mit fünf Punkten aus sechs Spielen hinken die Berliner den eigenen Ansprüchen weiter hinterher.

Paderborn setzte sich derweil mit elf Zählern erst einmal in der erweiterten Spitzengruppe fest. Matchwinner der Ostwestfalen war Doppel-Torschütze Filip Bilbija (38. und 58., Handelfmeter).

Doppelpack Karaman: Schalke siegt in Magdeburg

Angeführt von Kapitän Kenan Karaman hat sich Schalke 04 in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Magdeburg traf der 31-Jährige vor 27.424 Zuschauern in der ausverkauften Avnet Arena mit einem schönen Schlenzer (10.) und per Foulelfmeter (56.) und sorgte damit für den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel für die Königsblauen.

Nach dem zuletzt enttäuschenden 0:1 gegen Holstein Kiel und lediglich fünf Toren aus den ersten fünf Spielen hatte Karaman vor dem Anpfiff bei Sky wieder mehr offensive Power von seiner Mannschaft gefordert. Die Gäste pressten hoch, spielten mit Zug zum Tor – und wurden durch den präzisen Schlenzer ihres Kapitäns aus 18 Metern früh belohnt.

Elversberg springt an die Spitze

Die SV Elversberg hat für mindestens eine Nacht die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Vincent Wagner setzte sich am 6. Spieltag in einer unterhaltsamen Partie mit 4:1 (2:1) bei Eintracht Braunschweig durch.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Younes Ebnoutalib in Führung (12.). Braunschweig berappelte sich schnell und glich nur acht Minuten später durch Erencan Yardimcis Kopfballtreffer aus (20.), ehe Jan Gyamerah per Linksschuss den zweiten Treffer für die abgezockten Saarländer erzielte (34.). Ebnoutalib machte mit seinem dritten Doppelpack in Serie alles klar (79.). Frederik Schmahl stellte den Endstand her (86.). In der zweiten Hälfte sah Eintracht-Mittelfeldspieler Robin Heußer vor 20.085 Zuschauern zurecht vom aufmerksamen Schiedsrichter Jarno Wienefeld die Gelb-Rote Karte (63.).

(SID) Foto: Imago