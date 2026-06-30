Nächste Station Belgien? Sommer verlässt Inter

Torhüter Yann Sommer verlässt den italienischen Fußball-Meister Inter Mailand nach drei Jahren.

Der auslaufende Vertrag des 37-Jährigen wird nicht verlängert, teilte Inter am Dienstag mit. Zuletzt war der Schweizer bereits mit dem belgischen Meister FC Brügge in Verbindung gebracht worden.

„Sommers Präsenz zwischen den Pfosten war einer der Eckpfeiler des Erfolgs“, teilte Inter zum Abschied mit und erinnerte besonders an die Glanzparaden im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona im Mai 2025. Mit Inter wurde der Schlussmann 2024 Meister und toppte dies im Mai 2026 mit dem Gewinn des Doubles.

Sommer hatte von 2014 bis Januar 2023 für Borussia Mönchengladbach gespielt, ehe er bei Bayern München für ein halbes Jahr den verletzten Manuel Neuer ersetzte – am Ende der Saison wurden die Bayern deutscher Meister. Im August 2023 wechselte er als Nachfolger von André Onana zu Inter.