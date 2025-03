Nächste Verletzung im Bayern-Tor: Urbig reist vorzeitig vom Nationalteam ab

Dämpfer für Bayern-Keeper Jonas Urbig! Der Torwart des Rekordmeisters ist vom DFB-Team vorzeitig abgereist und nach München zur Behandlung zurückgekehrt.

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, hat sich der Keeper eine Verletzung am Fuß zugezogen und ist von der U21-Nationalmannschaft vorzeitig abgereist. Zur Behandlung kommt Urbig deshalb nach München zurück und wird nach Sky-Informationen vier bis fünf Tage mit dem Training aussetzen. Die Bayern bewerten die Rückholaktion als Vorsichtsmaßnahme.

Neuer arbeitet an Comeback

Manuel Neuer arbeitet derweil nach seinem Muskelfaserriss in der rechten Wade an der Säbener Straße an seinem Comeback. Der Plan ist, dass nach Neuer nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen St. Pauli, 29. März wieder im Tor steht.

Urbig hätte mit den DFB-Junioren in der Slowakei (21. März) und gegen Spanien (25. März) gespielt. Zuletzt war der Keeper beim FC Bayern aufgrund der Verletzung von Manuel Neuer zwei Mal von Anfang an aufgelaufen.

