Nächster Danso-Konkurrent: Spurs verpflichten niederländischen WM-Fahrer

Neuzugang für Tottenham Hotspur: Die Nord-Londoner haben Innenverteidiger Jan Paul van Hecke von Brighton Hove & Albion verpflichtet.

Die Ablöse für den niederländischen WM-Fahrer soll bei 60 Millionen Euro liegen.

Damit bekommt ÖFB-Legionär Kevin Danso weitere Konkurrenz im Kampf um einen Platz in der Innenverteidigung. Mit Radu Drăgușin, Kapitän Cristian Romero und Micky van de Ven verfügt Tottenham bereits über mehrere hochkarätige Optionen für das Abwehrzentrum. Zudem verpflichteten die Spurs zuletzt den Argentinier Marcos Senesi vom AFC Bournemouth.

Allerdings ranken sich weiterhin Wechselgerüchte um Romero. Ein Abgang des Argentiniers in diesem Sommer gilt daher nicht als ausgeschlossen.