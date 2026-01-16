Nächster Rekord muss warten: Kasai scheitert in der Quali
Japans Skisprung-Ikone Noriaki Kasai muss vorerst auf seinen nächsten Altersrekord im Weltcup warten. Der 53-Jährige wurde am Freitag in der Qualifikation von Sapporo nur 55. unter 66 gewerteten Startern und verpasste damit den Einzug in den Wettkampf der besten 50 am Samstag (7.15 Uhr).
Kasai, der vor 37 Jahren an gleicher Stelle sein Weltcup-Debüt gefeiert hatte, war zuletzt Anfang 2025 ebenfalls in Sapporo in der ersten Liga des Skispringens angetreten. In der Qualifikation für das zweite Springen am Sonntag besitzt der Skiflug-Weltmeister von 1992 eine weitere Chance.
(SID) / Bild: Imago