Nächster Rückschlag! Blau-Weiß-Stürmer Ronivaldo fällt wochenlang aus
Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz muss wochenlang auf Goalgetter Ronivaldo verzichten.
Der 36-jährige Torschützenkönig der vergangenen Saison erlitt am Samstag bei der 0:2-Heimniederlage gegen Ried einen Muskelfaserriss, wie die Oberösterreicher am Montag mitteilten. Am vergangenen Samstag musste der Offensivspieler bereits nach neun Minuten angeschlagen vom Platz.
Ronivaldo im Sky-Interview über seine Verletzung
(APA/Red.)
