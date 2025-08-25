Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz muss wochenlang auf Goalgetter Ronivaldo verzichten.

Der 36-jährige Torschützenkönig der vergangenen Saison erlitt am Samstag bei der 0:2-Heimniederlage gegen Ried einen Muskelfaserriss, wie die Oberösterreicher am Montag mitteilten. Am vergangenen Samstag musste der Offensivspieler bereits nach neun Minuten angeschlagen vom Platz.

Ronivaldo im Sky-Interview über seine Verletzung

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.