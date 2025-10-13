Nächster Rückschlag für 49ers: Saisonaus für Warner

Die San Francisco 49ers müssen in der National Football League (NFL) den nächsten schwerwiegenden Ausfall hinnehmen. Star-Verteidiger Fred Warner wird den 49ers für den Rest der Saison fehlen, das gab Headcoach Kyle Shanahan nach der 19:30-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers bekannt. Demnach zog sich der 28 Jahre alte Linebacker beim Spiel in Florida einen Knöchelbruch zu und muss operiert werden.

Warner, der im ersten Viertel der Partie das Feld auf einer Trage verlassen hatte, gilt seit seinem Debüt in der NFL 2018 als einer der Anführer der 49ers-Defensive und verpasste in seiner Karriere bislang nur ein Spiel der regulären Saison. „Er ist einer unserer besten Spieler und außerdem ein großartiger Anführer, daher ist das natürlich ein schwerer Schlag“, sagte Shanahan.

Zumal es für San Francisco nicht der erste schmerzhafte Ausfall ist. Auch Pass Rusher Nick Bosa, ein ebenso wichtiger Teil der Defensive, fällt wegen eines Kreuzbandrisses für die komplette Saison aus. Zudem müssen die 49ers aktuell auf Quarterback Brock Purdy (großer Zeh) und Tight End George Kittle (Oberschenkel) verzichten. Nach sechs Spielen stehen die Kalifornier bei vier Siegen und zwei Niederlagen.

(SID) / Foto: IMAGO