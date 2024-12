Nächster Rückschlag für ÖFB-Frauen: Kreuzbandriss bei Dunst

Nächster Rückschlag für die ÖFB-Frauen und Hiobsbotschaft für die Nationalteamspielerin Barbara Dunst!

Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin hat im Einsatz für Österreichs Nationalteam einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Am Mittwoch ist Dunst bereits erfolgreich in Innsbruck operiert worden, wie ihr Verein, Eintracht Frankfurt, mitteilte.

Verletzt hatte sich die SGE-Stammkraft am Dienstagabend im Playoff-Rückspiel der EM-Qualifikation gegen Polen. Wie im Hinspiel verloren die Österreicherinnen auch in Wien mit 0:1 (0:0) und verpassten so die Teilnahme an der EURO 2025 in der Schweiz (2. bis 27. Juli).

„Dass sich unsere Befürchtungen und die Diagnose Kreuzbandriss bestätigt haben, ist in erster Linie für Barbara selbst, aber auch für uns eine Hiobsbotschaft. Barbara ist zuletzt sowohl im Verein als auch beim Frauen-Nationalteam eine wichtige Stütze gewesen. Ihr Verlust wird in den kommenden Monaten schwer wiegen. Wir hoffen, dass der Heilungsprozess rasch und gut verlaufen und sie schnellstmöglich zu ihrer gewohnten Stärke zurückfinden wird“, so Teamchefin Irene Fuhrmann.

(SID/ÖFB) / Bild: GEPA